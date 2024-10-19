У результаті авіаудару, завданого російськими військами по місту Шостка в Сумській області, загинув чоловік.

Про це проінформувала Сумська обласна прокуратура.

“В одній із будівель у м. Шостці під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка”, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура також додала, що загалом під час нічної атаки постраждали вісім осіб, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, обстріли Шосткинської громади призвели до поранення семи людей та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Пізніше повідомили, що п’ятеро рятувальників отримали поранення внаслідок цього авіаудару. Прокуратура уточнила, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.