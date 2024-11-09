Про це повідомляє Харківська ОВА, та обласна прокуратура.
Зазначено, що на чоловіка та жінку впали дроти від електричної мережі. Унаслідок цього виникло загоряння. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані щодо загиблих встановлюються.
Також відомо, про ще одного постраждалого – 61-річний чоловік.
Зокрема після армія РФ пошкодила приватні домівки та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, та зруйнувала 15 гаражів.
Попередньо повідомили, що росіяни завдали удару по місту КАБ-1500.
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