Протягом минулої доби внаслідок обстрілів та бойових дій були знеструмлення на Донеччині, Полтавщині та Сумщині.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що у Донецькій області внаслідок обстрілу території шахти спалахнула пожежа, проте продукти горіння до шахти не потрапили.

“На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні”, — розповіло міненерго.

Зокрема в повідомленні наголосили, що у загальному з жовтня 2022 року росіяни здійснили понад 1000 обстрілів обʼєктів української енергоінфраструктури. Також там додали, що тільки цьогоріч через ворожі атаки Україна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей.