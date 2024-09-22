Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Зазначається, що у Донецькій області внаслідок обстрілу території шахти спалахнула пожежа, проте продукти горіння до шахти не потрапили.
“На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні”, — розповіло міненерго.
Зокрема в повідомленні наголосили, що у загальному з жовтня 2022 року росіяни здійснили понад 1000 обстрілів обʼєктів української енергоінфраструктури. Також там додали, що тільки цьогоріч через ворожі атаки Україна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей.
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