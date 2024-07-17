У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами зруйновано будівлю залізниці, відновленню вона не підлягає.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

“Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані, а інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт, але цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

“На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди”, – додали в “Укрзалізниці”.