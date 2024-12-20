Сьогодні Херсон став мішенню численних атак з боку російських окупантів. Вибухи пролунали по всіх районах обласного центру, завдавши шкоди житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти цілеспрямовано обстрілювали цивільні об’єкти, що спричинило численні руйнування та людські жертви.

Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених.