Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що окупанти цілеспрямовано обстрілювали цивільні об’єкти, що спричинило численні руйнування та людські жертви.
Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених.
“Мої співчуття рідним вбитого чоловіка”, — написав очільник ОВА.
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