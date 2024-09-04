Сьогодні армія РФ вдарила по Львову, внаслідок чого загинуло 7 людей загинули, серед яких є діти.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Станом на зараз, рятувальники врятували 12 людей. Кількість постраждалих зросла до 47 людей.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що троє з семи загиблих — діти.

У ДСНС зазначили, що на місці працюють психологи Львівщини, які надали допомогу 82 постраждалим серед них 11 дітей.

“До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. Роботи тривають…” — резюмують у ДСНС.