11:17 США продовжили фінансування частину гуманітарних програм, що “рятують життя”
10:55 У Генштабі розповіли про ураження нафтопереробного заводу у Росії
10:34 Унаслідок російського удару по підприємству у Миколаєві загинуло дві жінки
10:15 Сили ППО знищили 29 російських дронів над Україною
09:56 OpenAI звинуватила китайський DeepSeek у використанні американських моделей ШІ для навчання власного чат-бота
09:37 ЗМІ: США передадуть Україну ракети-перехоплювачі для Patriot
09:16 Шольц різко прокоментував підтримку Маском правих партій у ЄС
08:54 У РФ атакували нафтопереробний завод
08:34 Суд у США тимчасово заблокував заморожування федеральної допомоги Трампом
08:17 Сьогодні в Україні вшановують пам’ять героїв Крут
07:55 За минулу добу на війні в Україні ліквідували 1670 солдатів армії РФ, — Генштаб
07:38 “За російський газ доводиться платити незалежністю”: Зеленський відповів на заяви прем’єра Словаччини
07:19 Уламки російських БПЛА впали у Дарницькому районі столиці поблизу метро

28 січня

22:54 На Київщині чоловік напав на священника гайковим ключем: йому загрожує до семи років ув’язнення
22:37 ЗМІ: У НАБУ підтвердили реєстрацію провадження проти очільника Міноборони за можливе зловживання владою
22:14 Нетаньяху — перший лідер, якого Трамп запросив до Білого дому після початку другого терміну
21:57 Прем’єр Словаччини назвав Зеленського “ворогом” через газову дискусію та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС
21:35 Зеленський доручив урядовцям перевірити призупинені програми американської підтримки
21:14 Росіяни вдарили по Миколаєву: пошкоджено приватне підприємство
20:56 ЄС планує заборонити постачання ігрових консолей до Росії через можливе військове використання
20:36 Італія продовжить постачати зброю Україні
20:22 Співробітники ТЦК та ВЛК можуть отримати до 8 років в’язниці за порушення призову
19:56 З кінця січня в “Резерв+” можна буде отримати електронні направлення на ВЛК
19:34 У кафе в центрі Києва сталася стрілянина: поранено чоловіка
19:17 Статки найбагатших людей світу знизилися після успіху DeepSeek-R1
18:58 Час на годиннику Судного дня переведено на секунду вперед через глобальні загрози
18:38 Генштаб: За добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень
18:21 Ізраїль не надає військової підтримки Україні через небажання порушити контакти з Росією, — посол Міхаель Бродський
17:55 Китай будує дослідницький центр термоядерного синтезу, що може вплинути на розвиток ядерної зброї, — Reuters
17:33 Сексуальне домагання та харасмент над студентками: що відомо про художнього керівника Молодого театру
17:16 Білий дім призупинив усі гранти та позики від федерального уряду США
16:55 На Миколаївщині підлітки побили 12-річну школярку, насильство зафільмували на камеру
16:35 Українці подали понад 12,6 млн заявок на допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”
15:57 АРМА виявило активи проросійського олігарха на понад 3 мільярди гривень
15:39 Лише 17% українців можуть забезпечити себе житлом у разі його втрати — опитування
15:25 Кабмін звільнив заступника міністра оборони Кліменкова
14:59 Санкції ЄС проти Росії: Каллас повідомила, що може увійти до нового пакета
14:39 В Україну прибув міністр закордонних справ Іспанії

Унаслідок російського удару по підприємству у Миколаєві загинуло дві жінки

Учора ввечері, 28 січня, російська окупаційна армія атакувала Миколаїв балістичною ракетою "Іскандер-М". Унаслідок атаки загинули дві жінки.

Середа, 29 січня 2025, 10:34

Про це повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та ДСНС.

“Ворог завдав ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що загиблими виявились дві працівниці атакованого підприємства віком 54 та 56 років.

Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів. Пошкоджено частину будівлі цеху, а також адмінбудівлю підприємства.

Теги: атака РФ, Війна в Україні, Миколаїв, російська агресія

Межа у Youtube

Підписатись