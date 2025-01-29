Унаслідок російського удару по підприємству у Миколаєві загинуло дві жінки

Про це повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та ДСНС.
“Ворог завдав ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру”, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Зазначається, що загиблими виявились дві працівниці атакованого підприємства віком 54 та 56 років.
Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів. Пошкоджено частину будівлі цеху, а також адмінбудівлю підприємства.
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