Унаслідок російського удару по підприємству у Миколаєві загинуло дві жінки

Про це повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та ДСНС.

“Ворог завдав ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що загиблими виявились дві працівниці атакованого підприємства віком 54 та 56 років.

Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів. Пошкоджено частину будівлі цеху, а також адмінбудівлю підприємства.