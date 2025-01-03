Про це повідомили у Краматорській міській раді, а також у ДСНС.

Зазначається, що рятувальники оперативно евакуювали п’ятьох мешканців з суміжного під’їзду та вчасно ліквідували вогонь.

Завдяки швидким діям пожежників, вдалося уникнути людських жертв і постраждалих.

“Рятувальники оперативно евакуювали 5 мешканців із суміжного під’їзду та ліквідували пожежу, площею 370 кв.м. Роботи на місці влучання завершені. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих”, — йдеться у повідомленні.