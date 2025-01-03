Вночі, 2 січня, російські війська обстріляли Краматорськ, у результаті чого було зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку з четвертого по другий поверх. Внаслідок атаки виникла пожежа, площа якої склала 370 кв. м.

Про це повідомили у Краматорській міській раді, а також у ДСНС.

Зазначається, що рятувальники оперативно евакуювали п’ятьох мешканців з суміжного під’їзду та вчасно ліквідували вогонь.

Завдяки швидким діям пожежників, вдалося уникнути людських жертв і постраждалих.