Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та у ДСНС .

У Броварах уламки дрона зруйнували житловий будинок і спричинили пожежу на площі 120 м². Рятувальники ліквідували вогонь і виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

Згодом у ДСНС повідомили і про те, що було виявлено тіло дружини чоловіка 1965 року народження.

У Фастівському районі уламки безпілотника пошкодили 10-поверховий будинок, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік.

Пожежа та руйнування охопили 6-й та 7-й поверхи будівлі. З будинку евакуювали 150 мешканців. Рятувальники вивели травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го.

На місцях працюють 49 рятувальників і 13 одиниць техніки. Також розгорнуто пункт незламності, а психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

За медичною допомогою звернулися двоє осіб: 26-річний чоловік із поверхневими опіками верхніх дихальних шляхів та 38-річна жінка із гострою реакцією на стрес. Кількість постраждалих уточнюється.