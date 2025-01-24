Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та у ДСНС.
У Броварах уламки дрона зруйнували житловий будинок і спричинили пожежу на площі 120 м². Рятувальники ліквідували вогонь і виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.
Згодом у ДСНС повідомили і про те, що було виявлено тіло дружини чоловіка 1965 року народження.
У Фастівському районі уламки безпілотника пошкодили 10-поверховий будинок, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік.
Пожежа та руйнування охопили 6-й та 7-й поверхи будівлі. З будинку евакуювали 150 мешканців. Рятувальники вивели травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го.
На місцях працюють 49 рятувальників і 13 одиниць техніки. Також розгорнуто пункт незламності, а психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.
За медичною допомогою звернулися двоє осіб: 26-річний чоловік із поверхневими опіками верхніх дихальних шляхів та 38-річна жінка із гострою реакцією на стрес. Кількість постраждалих уточнюється.
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