Про це повідомили в ДСНС Сумщини, а також в Сумській обласній військовій адміністрації.
За інформацією ОВА, уламки одного з дронів впали на територію дитячого центру, що призвело до загоряння.
“12 січня внаслідок падіння уламків російського “Шахеда” на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа”, — йдеться у повідомленні.
У ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі одночасно за декількома адресами.
Зазначається, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок російської атаки немає.
“Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено”, — резюмували в ДСНС.
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