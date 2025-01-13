Російські війська завдали удару безпілотниками "Шахед" по Сумській громаді, спричинивши пожежі в житловому секторі та на території оздоровчого дитячого центру.

Про це повідомили в ДСНС Сумщини, а також в Сумській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, уламки одного з дронів впали на територію дитячого центру, що призвело до загоряння.

“12 січня внаслідок падіння уламків російського “Шахеда” на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа”, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі одночасно за декількома адресами.

Зазначається, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок російської атаки немає.