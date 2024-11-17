Унаслідок російської атаки по Одещині загинули двоє енергетиків

Про це повідомили в “Укренерго”.

Там висловили співчуття рідним загиблих.

“Дмитрові Камінному був 41 рік. 16 з них він працював в «Укренерго». З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де сьогодні і загинув. Без батька залишилась десятирічна донька. Колеги й рідні запам’ятають Дмитра професіоналом своєї справи, надійним другом, люблячим чоловіком та батьком.



Максим Шаргородський загинув у 44. На підстанції «Укренерго» він працював з 2005 року – спершу електрослюсарем та електромонтером, а потім став виконувати обов’язки диспетчера. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року Максим був мобілізований. Після повернення продовжив працювати електромонтером. Без батька – теж залишилася чотирнадцятирічна донька”, — йдеться в дописі.

