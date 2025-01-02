Учора, 1 січня, під час російської атаки на Київ вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

У пошкоджених будівлях розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

За словами Стефанчука, на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які фіксували наслідки атаки. Оцінка завданих збитків триває.

Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ “докладають максимум зусиль”, щоб оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу парламенту та його органів.

Стефанчук нагадав, що внаслідок атаки російських окупантів по житловому будинку у Києві загинули двоє мирних мешканців – відомі київські вчені Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.