Під час останньої масованої атаки Росії по Україні зафіксовано 12 влучань, здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська обстріляли електричні підстанції в різних регіонах України. У результаті протиповітряної оборони знищено майже 90% крилатих ракет “Калібр” та Х-101.

Також було знищено три керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА, ще понад 60 було локаційно втрачено.

У Повітряних силах повідомили, що останнім часом російські війська використовують значну кількість ракет та безпілотників. На деяких напрямках їхнє число часто перевищує кількість засобів прикриття.

Крім того, окупанти використовують сучасні засоби повітряного нападу та постійно їх вдосконалюють. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

“Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури”, — повідомили у Повітряних силах.

Так, під час масованих ворожих атак використовується “максимум сил та засобів” — авіація, РЕБи, ЗРВ та мобільні вогневі групи (МВГ).

Окрім того, напередодні атак противник росіяни враховують метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Наприклад, в момент атаки щільний туман та хмарність у багатьох регіонах не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.