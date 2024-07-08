Про це йдеться у повідомленні компанії.

“8 липня стало трагічною датою для “Метінвесту”. Унаслідок цинічного російського ракетного обстрілу цивільних і промислових об’єктів у Кривому Розі загинули наші колеги”, — йдеться у повідомленні.

Група висловила співчуття і заявила, що надасть усебічну допомогу родинам загиблих.

Металургійна група не розкриває подробиць щодо кількості постраждалих, але за даними українських ЗМІ йдеться про 10 загиблих людей і понад 30 поранених.

Сама ж російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК групи “Метінвест”, пишуть ЗМІ.