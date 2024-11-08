У ніч на 8 листопада російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджень зазнали приватні будинки та освітній заклад. Внаслідок удару є загиблий і постраждалі.

Про це повідомили у МВС України.

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках”, – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 15 постраждалим, серед них — дитина та вагітна жінка. Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях і в автомобілях підприємства.

Також пошкоджень зазнала будівля навчального закладу.

Для забезпечення безпеки піротехнічні підрозділи ДСНС обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів.