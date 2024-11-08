Про це повідомили у МВС України.
“За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках”, – йдеться в повідомленні.
На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 15 постраждалим, серед них — дитина та вагітна жінка. Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях і в автомобілях підприємства.
Також пошкоджень зазнала будівля навчального закладу.
Для забезпечення безпеки піротехнічні підрозділи ДСНС обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
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