Учора, 21 жовтня, російська армія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Унаслідок атаки загинуло троє містян, ще 20 отримало поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, атака сталася в один із найбільш вразливих моментів — понеділок о 9 ранку, коли люди виходили на роботу.

Він зазначив, що відомо про трьох загиблих. Ще 20 людей поранено, з них 11 госпіталізовано, 2 у важкому стані, 6 — середньої тяжкості.

Серед людей, які отримали поранення внаслідок ворожих атак, є одна дитина.

Також унаслідок ворожої атаки було зруйновано десятки будинків. Значно пошкоджено дитячий садок та багатоповерховий гуртожиток.