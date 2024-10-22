Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, атака сталася в один із найбільш вразливих моментів — понеділок о 9 ранку, коли люди виходили на роботу.
Він зазначив, що відомо про трьох загиблих. Ще 20 людей поранено, з них 11 госпіталізовано, 2 у важкому стані, 6 — середньої тяжкості.
Серед людей, які отримали поранення внаслідок ворожих атак, є одна дитина.
Також унаслідок ворожої атаки було зруйновано десятки будинків. Значно пошкоджено дитячий садок та багатоповерховий гуртожиток.
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