Про це йдеться на на сайті національного конкурсу “Благодійна Україна”

Григорій Янченко, відомий у Херсонщині як дядя Гриша, здобув перемогу в номінації “Народний доброчинець” на національному конкурсі “Благодійна Україна”. Цей волонтер активно підтримує Збройні Сили України з 2014 року, демонструючи свою відданість та патріотизм.

На офіційному сайті конкурсу “Благодійна Україна” зазначено, що переможця в номінації “Народний доброчинець” обирають не експерти, а шляхом народного голосування. У 2024 році голосування проходило з 28 травня по 9 червня, і дядя Гриша отримав підтримку 2059 голосів.

Цікаво, що раніше гвардійці 34-го Херсонського полку Національної гвардії України згадували про іншу волонтерку з Олешок – Аллу Мірошниченко, яка також активно допомагає військовим з 2014 року і продовжує свою благодійну діяльність.

Ця перемога дяді Гриші є свідченням того, як важливою є підтримка волонтерів у нашій країні, особливо в часи випробувань. Його діяльність надихає багатьох, і він став символом доброчинності та людяності в Україні.