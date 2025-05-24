Артеріальна гіпертонія: симптоми, діагностика та профілактика

Як повідомляє Суспільне.

Артеріальна гіпертонія часто залишається непомітною протягом тривалого часу, не викликаючи явних симптомів, але є однією з основних причин передчасної смерті через ускладнення, такі як інфаркти та інсульти. Важливо знати, що таке кров’яний тиск, як його правильно вимірювати та які звички можуть допомогти підтримувати його в нормі.

Кров’яний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки судин під час скорочення (систоли) та розслаблення (діастоли) серця. Показники тиску зазвичай записують у міліметрах ртутного стовпа, наприклад, 125/85, де перша цифра – систолічний тиск, а друга – діастолічний. Оптимальним вважається тиск 120/80 мм рт. ст., а верхня межа норми – 130-139/85-89.

Гіпертонія – це хронічне захворювання, при якому артеріальний тиск стабільно перевищує норму. Вона виникає через підвищене навантаження на серце, яке змушене працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров. Причинами можуть бути генетична схильність, супутні захворювання (діабет, ожиріння, хвороби нирок), шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю), незбалансоване харчування, низька фізична активність, а також фактори навколишнього середовища, такі як забруднення повітря та стрес.

Нелікована гіпертонія може призвести до серйозних ускладнень: інсульту, інфаркту, гіпертрофії серця, серцевої недостатності, ураження нирок, порушень зору та навіть деменції. Особливо небезпечним є гіпертонічний криз – різке підвищення тиску, що супроводжується сильним головним болем, нудотою та іншими симптомами, і потребує термінової медичної допомоги.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі понад 1,28 мільярда дорослих мають гіпертонію, при цьому близько 46% з них не знають про свій стан. В Україні третина населення має підвищений артеріальний тиск, але лише невелика частина отримує діагностику та лікування.

Основним маркером гіпертонії є тиск 140/90 мм рт. ст. і вище, зафіксований не менше двох разів у різні дні. Симптоми можуть включати головний біль, шум у вухах, запаморочення, біль у серці, прискорене серцебиття, задуху, слабкість, дратівливість та носові кровотечі. Проте часто гіпертонія протікає без симптомів, тому регулярне вимірювання тиску є найнадійнішим способом діагностики.

Існує три типи тонометрів: механічні, напівавтоматичні та автоматичні. Механічні тонометри точні, але можуть бути складними у використанні, напівавтоматичні зручні для домашнього застосування, а автоматичні – найпростіші, особливо для літніх людей, хоча вони дорожчі та залежать від батарейок.

Щоб правильно виміряти тиск, слід дотримуватися кількох правил: відпочити 5 хвилин перед вимірюванням, сидіти з опорою на спинку стільця, ноги ставити на підлогу, манжету розміщувати на рівні серця, не розмовляти під час вимірювання, повторити вимір щонайменше двічі з інтервалом у хвилину та контролювати тиск у той самий час доби.

Для профілактики та контролю гіпертонії важливо дотримуватися здорового способу життя: зменшити споживання солі та кофеїну, відмовитися від куріння та алкоголю, збалансовано харчуватися, вживати більше фруктів і овочів, підтримувати нормальну вагу, займатися фізичною активністю, знижувати рівень стресу та покращувати якість сну, а також уникати забрудненого повітря.