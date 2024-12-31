Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Алік Дарман і Володимир Прилуцький зробили сенсаційну знахідку. В архіві студентських робіт вони виявили унікальну фільмокопію стрічки «Карл Бруннер», створеної у 1936 році на Одеській кінофабриці «Українфільм».

Про це повідомляє Довженко-Центр.

“Ця стрічка є важливим внеском у дослідження українського кіно 1930-х років”, – відзначили у Довженко-Центрі.

Фільм «Карл Бруннер», створений режисерами Олексієм Маслюковим і Мечиславою Маєвською, раніше був доступний лише у вигляді копії, що зберігалась у російському Госфільмофонді. Стрічка, заснована на сценарії угорського письменника Бели Балажа, вирізняється своїм антифашистським меседжем і описує життя дітей у фашистській Німеччині.

Оригінальна плівка, знайдена студентами, наразі не має звукової фонограми, і її пошуки тривають. Кінофахівці називають цю стрічку прикладом дитячого кіно з глибоким соціальним і пропагандистським підтекстом, який був типовим для тієї епохи.

Науковці Довженко-Центру наголосили, що відкриття студентів сприятиме збереженню і популяризації української кінематографічної спадщини.