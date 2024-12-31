Про це повідомляє Довженко-Центр.
“Ця стрічка є важливим внеском у дослідження українського кіно 1930-х років”, – відзначили у Довженко-Центрі.
Фільм «Карл Бруннер», створений режисерами Олексієм Маслюковим і Мечиславою Маєвською, раніше був доступний лише у вигляді копії, що зберігалась у російському Госфільмофонді. Стрічка, заснована на сценарії угорського письменника Бели Балажа, вирізняється своїм антифашистським меседжем і описує життя дітей у фашистській Німеччині.
Оригінальна плівка, знайдена студентами, наразі не має звукової фонограми, і її пошуки тривають. Кінофахівці називають цю стрічку прикладом дитячого кіно з глибоким соціальним і пропагандистським підтекстом, який був типовим для тієї епохи.
Науковці Довженко-Центру наголосили, що відкриття студентів сприятиме збереженню і популяризації української кінематографічної спадщини.
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