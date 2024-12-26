Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.
Представники поліції встановили дані продавця, який розмістив на спеціалізованому онлайн-аукціоні лот під назвою “Срібна накладка з позолотою з солярними знаками” та намагався продати артефакт через анонімні акаунти.
Наразі об’єкт культурної спадщини передано на комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизи сплавів та металів.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 193 (Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
- Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки: тимчасово зупинено роботу державних реєстрів
- У Держспецзв’язку наразі не підтвердили витік інформації після кібератаки Росії, — Стефанішина
- Більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, й так була у вільному доступі, — Малюська