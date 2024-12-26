У Хмельницькій області чоловік хотів збагатитися на продажі унікальної трикутної срібної накладки, декорованої штемпелем, черню та ртутним золоченням, якій понад 1500 років. Незвичний лот помітили працівники Національного музею історії України на одному з онлайн-аукціонів й звернулися по допомогу до правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

Представники поліції встановили дані продавця, який розмістив на спеціалізованому онлайн-аукціоні лот під назвою “Срібна накладка з позолотою з солярними знаками” та намагався продати артефакт через анонімні акаунти.

Наразі об’єкт культурної спадщини передано на комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизи сплавів та металів.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 193 (Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.