Унікальні скіфські артефакти та срібна монета знайдені на Полтавщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Археологічні дослідження на Полтавщині виявилися надзвичайно плідними. Експедиція, що проходила в Опішнянській громаді, зосередилася на вивченні ранньослов’янського городища, де були знайдені унікальні артефакти, що належать до скіфського періоду, а також срібна монета VIII століття.

Дослідження проводилися під керівництвом Ігоря Короста, директора історико-культурного заповідника “Більськ”. Археологи використали сучасну технологію лазерного сканування, що дозволила отримати детальну цифрову модель рельєфу. “Ця технологія значно спростила процес дослідження, адже тепер ми можемо зафіксувати навіть найменші неточності поверхні за короткий час”, – зазначив Корост.

Завдяки лідар-сканеру, дослідники змогли провести аналіз території всього за один-два дні, тоді як раніше на це йшло кілька тижнів. Це дозволило зібрати цінні матеріали, які допоможуть краще зрозуміти планування поселення та його оборонні структури.

Серед знахідок археологів були уламки дволопатевих втульчастих вістрів стріл, що датуються скіфським періодом. Особливу цінність представляє фрагмент срібної монети VIII століття, яка, за словами Короста, була карбована приблизно у 790-х роках на одному з монетних дворів сучасного Марокко.

Ці відкриття не лише збагачують знання про історію регіону, але й підкреслюють важливу роль Опішні в культурних і торговельних зв’язках давніх часів. Дослідження проводилися спільно з ДП “Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України»” Інституту археології НАН України, що свідчить про активну співпрацю науковців у вивченні нашої спадщини.