Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
“100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається!”, — написав Федоров.
Водночас співвласник monobank Олег Гороховський написав, що ніколи не бачив такого темпу збору.
“Цей збір не схожий ні на що! Я ніколи не бачив такого темпу. Неперевершено! Надзвичайні люди та бізнеси!” — написав він.
До ініціативи приєдналися такі компанії як Аврора, Сільпо, Varus, Grammarly, а також Датагруп та Volia.
Спочатку планувалося зібрати 100 мільйонів гривень. Але згодом Гороховський уточнив, що в рамках ініціативи планують зібрати більше 100 мільйонів.
“Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам”, – написав він.
- Бізнес долучається до відновлення дитячої лікарні “Охматдит” у Києві після удару російської ракети: хто вже надав допомогу
- В “Охматдиті” загинула лікарка зі Львова
- “Укрзалізниця” надасть прихисток та залізничний транспорт родинам, які перебували в “Охматдиті”