Про це повідомив міністр  цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

“100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається!”, написав Федоров.

Водночас співвласник monobank Олег Гороховський написав, що ніколи не бачив такого темпу збору.

“Цей збір не схожий ні на що! Я ніколи не бачив такого темпу. Неперевершено! Надзвичайні люди та бізнеси!” написав він.

До ініціативи приєдналися такі компанії як Аврора, Сільпо, Varus, Grammarly, а також Датагруп та Volia.

Спочатку планувалося зібрати 100 мільйонів гривень. Але згодом Гороховський уточнив, що в рамках ініціативи планують зібрати більше 100 мільйонів.

“Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам”, – написав він.

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