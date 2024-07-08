UNITED24 і monobank зібрали 100 млн грн на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" за три години.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

“100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається!”, — написав Федоров.

Водночас співвласник monobank Олег Гороховський написав, що ніколи не бачив такого темпу збору.

“Цей збір не схожий ні на що! Я ніколи не бачив такого темпу. Неперевершено! Надзвичайні люди та бізнеси!” — написав він.

До ініціативи приєдналися такі компанії як Аврора, Сільпо, Varus, Grammarly, а також Датагруп та Volia.

Спочатку планувалося зібрати 100 мільйонів гривень. Але згодом Гороховський уточнив, що в рамках ініціативи планують зібрати більше 100 мільйонів.

“Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам”, – написав він.