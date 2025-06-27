Відставка президента Університету Вірджинії через розслідування Мін’юсту США

За даними New York Post

Джеймс Раян, президент Університету Вірджинії, оголосив про свою відставку в п’ятницю, що стало наслідком розслідування Міністерства юстиції США, яке стосується політики університету в галузі різноманіття, рівності та інклюзії. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х, опублікувавши відповідний лист.

“Я пишу вам з важким серцем, щоб повідомити, що подав у відставку з посади президента Університету Вірджинії.” – Джеймс Раян

У своєму повідомленні Раян зазначив, що, хоча він завжди готовий боротися за свої переконання, він не може ризикувати долею університету заради збереження власної посади. Він підкреслив, що вступати в конфлікт з федеральним урядом було б “донкіхотським” і “егоїстичним”, оскільки це могло б загрожувати фінансуванню університету та можливостям для іноземних студентів.

“Хоча тут стоять на кону дуже важливі принципи, на практичному рівні я фактично боровся б лише за те, щоб зберегти свою посаду ще на рік, свідомо і добровільно ризикуючи долями інших членів нашої спільноти.” – Джеймс Раян

Раян також повідомив, що планував залишити свою посаду у 2026 році, але тепер його відставка набуде чинності “не пізніше 15 серпня”. У листі до членів ради університету він зазначив, що його рішення стало результатом тиску з боку Міністерства юстиції.

Згідно з інформацією, наданою New York Post, Міністерство юстиції США вказало, що Раян не виконав указ президента Трампа, який вимагав від державних університетів ліквідації програм різноманіття.

Деякі члени ради університету зустрічалися з представниками Міністерства юстиції, щоб обговорити можливості припинення розслідування щодо порушень громадянських прав. Під час цих зустрічей їм було рекомендовано, щоб Раян подав у відставку.

Джеймс Раян обіймав посаду президента Університету Вірджинії з 2018 року. Відзначимо, що адміністрація Трампа розпочала розслідування щодо кількох університетів через ймовірну неспроможність боротися з антисемітизмом на кампусах та через запровадження програм різноманіття.

Серед університетів, які підпали під розслідування, є Колумбійський університет, що підкорився вимогам Трампа, та Гарвардський університет, який наразі веде судову боротьбу з адміністрацією.