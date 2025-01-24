Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що з’явилися проти режисера та викладача Андрія Білоуса в домаганнях до студенток.

Про це повідомили на facebook-сторінці вишу.

“21 січня 2025 року Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звернувся з заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що юридична служба університету почала службову перевірку ще 9 січня.

В університету зауважують, станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило. Адміністрація вишу закликає довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, анонімне відео зі звинуваченнями на адресу театрального режисера та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Андрія Білоуса з’явилося на YouTube. У ньому дівчина, яка приховала своє обличчя, розповіла про домагання з боку викладача.