У ніч на 5 вересня російська армія здійснила атаку на Україну, використавши одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 78 ударних дронів типу "Shahed". Внаслідок протиповітряного бою було знищено 60 БПЛА, 15 дронів було втрачено, два з них перетнули кордон і потрапили на територію Росії, а один – у Білорусь.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ударні БпЛА типу “Shahed” запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська, а балістичну ракету “Іскандер-М” — з окупованого Криму

“До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.