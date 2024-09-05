Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що ударні БпЛА типу “Shahed” запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська, а балістичну ракету “Іскандер-М” — з окупованого Криму
“До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.
У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
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