Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
“Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА “Shahed – 131/136″. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі”, — йдеться у повідомленні.
Ракету і “Шахеди” загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ – атакували Сумську область.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
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