Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“У результаті протиповітряного бою збито 22 “Шахеди” у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники запускали дрони з районів російського міста Курськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу окупантів залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.