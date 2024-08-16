ППО збила 5 бпла

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”, трьома ударними БПЛА типу Shahed і двома безпілотниками невстановленого типу з Курської області”, написав він.

Унаслідок протиповітряного бою зусиллями мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БПЛА збито в Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.