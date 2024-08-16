Уночі російська армія атакувала Україну, випустивши три балістичні ракети та п'ять безпілотників. Завдяки роботі протиповітряної оборони всі п'ять БПЛА знищено.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”, трьома ударними БПЛА типу Shahed і двома безпілотниками невстановленого типу з Курської області”, — написав він.

Унаслідок протиповітряного бою зусиллями мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БПЛА збито в Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.