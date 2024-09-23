Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу “Shahed”.
“У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БПЛА в Сумській області”, — йдеться в повідомленні.
Також сказано, що ще один шахед і дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.
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