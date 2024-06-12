Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“Внаслідок чергової повітряної атаки на Київ, руйнувань у столиці не зафіксовано. Потерпілих, на щастя, немає”, — зазначили у відомстві.

У КМВА розповіли, яким чином ворог намагався атакувати Київ.

“Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику”, — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. Інформація про кількість та тип знищених ракет буде повідомлено пізніше у звітах Повітряних сил ЗСУ.

“Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону. Тож ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Завжди перебувайте в укриттях під час небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких. І вірте в нашу Перемогу”, — додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Ситуація на Київщині

У Київській ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки ракетами та БПЛА вночі проти середи, 12 червня, поранено одну людину на Київщині.

Зазначається, що через падіння уламків збитих цілей постраждалий дістав різану рану ноги, але відмовився від госпіталізації.

Зафіксовано пошкодження об’єктів у двох районах. В одному сталася пожежа на промисловому об’єкті, до ліквідації залучили понад 100 пожежників та 30 одиниць техніки, у тому числі рятувальні підрозділи Києва та “Укрзалізниці”.