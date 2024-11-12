У ніч на вівторок, 12 листопада, російські війська завдали авіаударів по житлових кварталах у Василівському та Запорізькому районах. В одному з пошкоджених будинків внаслідок атаки було заблоковано двоє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За сьогоднішню ніч у Запоріжжі та на околицях міста лунали численні вибухи. За даними моніторингових каналів, місто вночі атакували КАБами та “Шахедами”.

“Росіяни нанесли кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах”, — написав керівник області.

Згідно з словами Федорова, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.