Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За сьогоднішню ніч у Запоріжжі та на околицях міста лунали численні вибухи. За даними моніторингових каналів, місто вночі атакували КАБами та “Шахедами”.
“Росіяни нанесли кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах”, — написав керівник області.
Згідно з словами Федорова, внаслідок цих ударів у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.
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