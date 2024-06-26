Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У ніч на 26 червня, близько 00:00 район зазнав ракетної атаки. Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає”, — зазначив він.

При цьому Кім уточнив, що минулої доби о 22:23 ворог бив з артилерії по Куцурубській громаді, а о 22:24 артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого в місті було пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку.