ракета

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У ніч на 26 червня, близько 00:00 район зазнав ракетної атаки. Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає”, зазначив він.

При цьому Кім уточнив, що минулої доби о 22:23 ворог бив з артилерії по Куцурубській громаді, а о 22:24 артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого в місті було пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку.

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