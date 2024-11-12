Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
Зазначається, що Силам ППО вдалося збити 46 безпілотників у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.
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