Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Зазначається, що Силам ППО вдалося збити 46 безпілотників у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.