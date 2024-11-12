У ніч на вівторок, 12 листопада, Росія здійснила атаку на Україну, використовуючи зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, керовані авіабомби, а також 110 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невідомого типу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Зазначається, що Силам ППО вдалося збити 46 безпілотників у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.