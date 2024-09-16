У ніч на 16 вересня противник атакував Україну 56 ударними дронами Shahed-131/136. Протиповітряна оборона знищила 53 з них, а три дрони були локаційно втрачені.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

“Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська – РФ)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.