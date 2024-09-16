Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
“Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська – РФ)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
“Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків”, — зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
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