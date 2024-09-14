Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією, цієї ночі російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотників Shahed. Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та відстежували 76 дронів, що летіли з напрямків Курська, Єйська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті повітряного бою було збито 72 безпілотники в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Також два дрони були втрачено на території України через технічні проблеми, а ще два повернулися до Росії, зазначили у Повітряних силах.