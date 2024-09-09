У ніч на понеділок, 9 вересня, російські загарбники атакували Україну трьома авіаційними ракетами Х-59/69 та вісьмома ударними дронами типу "Shahed".

Про це повідомило Командування Повітряних Сил.

Окупанти запускали “шахеди” й ракети із Курської області Росії. Також Х-59/69 атакували з окупованої Донеччини.

У результаті протиповітряного бою було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Два ворожі безпілотники — локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.