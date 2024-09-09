Про це повідомило Командування Повітряних Сил.
Окупанти запускали “шахеди” й ракети із Курської області Росії. Також Х-59/69 атакували з окупованої Донеччини.
У результаті протиповітряного бою було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу “Shahed”.
Два ворожі безпілотники — локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
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