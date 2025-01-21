Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українськими силами збито 72 ударних БПЛА та інші безпілотники в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.
Крім того, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Однак у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено кілька установ, господарчих будівель і приватних будинків. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, попередньо без жертв і постраждалих.
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