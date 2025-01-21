Сьогодні вночі, 21 січня, російська армія запустила по Україні 131 БПЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з різних напрямків, включаючи Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ. Також було випущено 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українськими силами збито 72 ударних БПЛА та інші безпілотники в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

Крім того, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Однак у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено кілька установ, господарчих будівель і приватних будинків. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, попередньо без жертв і постраждалих.