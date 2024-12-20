Офіс президента, ймовірно, організував зняття арешту з одного з найбільших хімічних підприємств України — "Карпатнафтохім" — в обмін на безкоштовну частку в компанії з подальшим переписом цієї частки на підставну особу.

Про це йдеться у розслідуванні “Велике перерозподільництво”. Історія про повернення в Офіс президента “смотрящих” і “фунтів” видання “Українська Правда”.

У серпні 2022 року правоохоронці запідозрили підприємство у виведенні понад 5 мільярдів гривень в Росію через фірми-прокладки, що призвело до арешту корпоративних прав та нерухомості компанії.

За планом, після арешту “Карпатнафтохім” мав бути переданий в управління АРМА, і держава мала заробити на продажу або націоналізації активів. Проте, після 14 місяців так і не змогли передати підприємство під зовнішнє управління. Водночас суд скасував арешт “Карпатнафтохім”, а у 2023 році співвласником компанії став Андрій Веселий.

У податковій службі УП повідомили, за 20 років Андрій Веселий офіційно отримав 1 874 323 гривні доходів і ще 2 281 539 гривень отримав як ФОП, але став співвласником одного з найбільших хімічних підприємств України.

Брат Андрія, Василь Веселий, неодноразово помічений у урядовому кварталі Києва та має зв’язки з “Сенс банком”, націоналізованим через російські зв’язки. Джерела в бізнесових колах вказують, що Василь Веселий може бути “смотрящим” від держави за банком.

Василь Веселий заперечив наявність зв’язків з Офісом президента, а урядовий квартал відвідує, бо “там живе”. Він заявив, що працює в “Сенс банку” на громадських засадах, а частку в “Карпатнафтохім” його брат нібито придбав за власні кошти.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, наразі не відповів на запит УП. Водночас, в Офісі генпрокурора зазначили, що у справі “Карпатнафтохіму” тривають слідчі дії.