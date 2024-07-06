Експрокурора Ростислава Ільницького, який минулого року відгуляв розкішне весілля із колишньою працівницею ДБР, а потім переховувався від слідства, знайшли — на горищі будинку його тещі у Львові.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання 3500 доларів хабаря адвокаткою, яка є тещою Ільницького.

Гроші призначалися за вплив на ухвалення працівниками ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією.

5 липня адвокатку затримали. А під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці знайшли й самого Ростислава Ільницького.

Минулого року Lviv.Media писало, що впродовж двох днів у п’ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова відбувалося святкування весілля експрокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви.

У ДБР заявили, що не несуть юридичну чи моральну відповідальність за вчинки своїх експрацівників. Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ільницького за статтями про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.