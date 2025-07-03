Майбутні телефонні розмови Путіна, Трампа та Зеленського у липні 2025

Як зазначає медіа Financial Times

Російська інформаційна агенція ТАСС анонсувала майбутню розмову між президентом Росії Володимиром Путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом. На даний момент Білий дім не надав жодних офіційних коментарів з цього приводу.

Остання телефонна бесіда між Трампом і Путіним відбулася 14 червня 2025 року, під час якої лідери обговорили важливі питання, такі як обмін військовополоненими, подальші переговори між Росією та Україною, а також ситуацію на Близькому Сході.

Крім того, раніше повідомлялося, що Вашингтон і Київ активно працюють над організацією телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Згідно з інформацією, опублікованою в газеті Financial Times, ця розмова може відбутися вже 4 липня 2025 року.