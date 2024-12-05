У Тбілісі акція протесту в ніч на 5 грудня пройшла спокійно, без сутичок із правоохоронцями чи розгону учасників.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Мітингувальники продовжували висловлювати підтримку проєвропейському курсу країни, але уникли конфліктних ситуацій, які раніше ставали регулярним явищем.

За останній тиждень демонстрації біля парламенту на проспекті Руставелі часто супроводжувалися зіткненнями з поліцією, після яких силовики витісняли протестувальників із прилеглих вулиць. Однак цього разу таких інцидентів не було зафіксовано.

Журналісти зазначили, що на останній акції також не використовувалася піротехніка, яка раніше часто ставала приводом для загострення ситуації. Це свідчить про зміну підходів як з боку організаторів протесту, так і з боку правоохоронців, які цього разу не втручалися у хід протесту.