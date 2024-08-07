Про це “Бабелю” повідомили джерела в СБУ.
Ідеться про російський вертоліт Мі-28, його вразили над Курською областю Росії.
На відео, яке опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко, добре видно, що дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера.
“СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів“, — зазначило джерело.
Джерела не уточнюють, коли саме провели цю спецоперацію.
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