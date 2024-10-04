Національне агентство з питань запобігання корупції провело першу виплату викривачу корупційних злочинів. Винагороду отримав військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони.

Про це повідомили у НАЗК.

“Виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/22″, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий у 2021-му звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро, повідомивши, що йому надійшла пропозиція хабаря у 24 млн грн за дії в інтересах певної компанії. Йшлося про залучення фахівців до позапланового внутрішнього аудиту виконання держконтракту.

Аудитори мали скласти позитивний звіт за результатами перевірки щодо виконаних робіт. “Правильний звіт” дав би змогу компанії одержати повну оплату у близько 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні угоди з оборонним відомством (ч. 3 ст. 369 ККУ).

НАБУ відкрило справу і ВАКС ухвалив вирок у березні 2023 року, арештувавши фігуранта — ексзаступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони — на 4,5 роки.

Проте викривачу відмовили у виплаті винагороди, оскільки офіційно повідомив про злочин у межах своїх службових обов’язків і тому нібито не мав права на винагороду. Військовий оскаржив рішення і наприкінці минулого року Апеляційна палата ВАКС присудила відповідну виплату.