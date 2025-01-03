Про це повідомляє The Hill з посиланням на пресреліз компанії.
Попри рекордні обсяги поставок у четвертому кварталі 2024 року, цього виявилося недостатньо для покращення загальних річних показників.
Акції Tesla втратили майже 6% у четвер вдень. Це сталося після значного зростання їхньої вартості, яке спостерігалося раніше через перемогу на виборах Дональда Трампа, прихильником якого є генеральний директор Tesla Ілон Маск.
Причиною зниження продажів Tesla стало посилення конкуренції на ринку електромобілів, зокрема з боку китайських та європейських автовиробників. Китайська компанія BYD, наприклад, демонструвала стабільне зростання продажів своїх електромобілів у 2024 році.
Нагадаємо, у листопаді в Україні електромобілі стали найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років, обійшовши бензинові й дизельні авто.
Дві лідерські позиції в рейтингу займали автомобілі Tesla Model Y, а також Tesla Model 3.
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