Американська автомобільна компанія Tesla у 2024 році вперше за дев’ять років зафіксувала зниження обсягів річних продажів. Минулого року Tesla поставила 1 789 226 автомобілів по всьому світу, що менше за показник у 1 808 581 авто у 2023 році.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на пресреліз компанії.

Попри рекордні обсяги поставок у четвертому кварталі 2024 року, цього виявилося недостатньо для покращення загальних річних показників.

Акції Tesla втратили майже 6% у четвер вдень. Це сталося після значного зростання їхньої вартості, яке спостерігалося раніше через перемогу на виборах Дональда Трампа, прихильником якого є генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Причиною зниження продажів Tesla стало посилення конкуренції на ринку електромобілів, зокрема з боку китайських та європейських автовиробників. Китайська компанія BYD, наприклад, демонструвала стабільне зростання продажів своїх електромобілів у 2024 році.

Нагадаємо, у листопаді в Україні електромобілі стали найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років, обійшовши бензинові й дизельні авто.

Дві лідерські позиції в рейтингу займали автомобілі Tesla Model Y, а також Tesla Model 3.