Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.
“Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців”, – сказав Зеленський.
Лідер України зазначив, що ще потрібно багато зробити, та наголосив, що чеська ініціатива буде продовжуватися.
Крім того, президент оголосив про запуск ініціативи, в рамках якої партнери будуть надавати фінансову підтримку Україні для виробництва безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.
“Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей”, – констатував Зеленський.
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