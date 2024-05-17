Президент заявив, що протягом останніх двох місяців відбувся прогрес у постачанні артилерійських снарядів для Збройних Сил України, навіть без снарядів від чеської ініціативи.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

“Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців”, – сказав Зеленський.

Лідер України зазначив, що ще потрібно багато зробити, та наголосив, що чеська ініціатива буде продовжуватися.

Крім того, президент оголосив про запуск ініціативи, в рамках якої партнери будуть надавати фінансову підтримку Україні для виробництва безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

“Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей”, – констатував Зеленський.