Сьогодні, 10 січня, у Генеральному консульстві України в Любліні відбулося підписання контрактів другою групою українців, які проживають за кордоном, для проходження військової служби в Українському легіоні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Представник командування підполковник Петро Горкуша повідомив, що цього разу кількість нових рекрутів була значно більшою, ніж під час попереднього набору, що свідчить про зростаючу довіру українців до цієї ініціативи.

“Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору”, — сказав він.

До Українського легіону вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.

Більшість нових добровольців проживає у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи.

За словами Горкуші, рекрутинговий центр Українського легіону отримав понад 1300 заяв на проходження служби.