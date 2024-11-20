У російському місті Ґубкін, Бєлгородської області, був уражений командний пункт угруповання окупаційних військ "Сєвєр".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

“Вибухи і густий дим ― у місті Ґубкін на Росії уражено командний пункт угруповання військ “сєвєр”, – йдеться у повідомленні.

Мешканці міста стали свідками потужних вибухів, які супроводжувалися густим чорним димом, різким запахом та гучними звуками вибухів.

“ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата”, – зазначили у розвідці.