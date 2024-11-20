Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
“Вибухи і густий дим ― у місті Ґубкін на Росії уражено командний пункт угруповання військ “сєвєр”, – йдеться у повідомленні.
Мешканці міста стали свідками потужних вибухів, які супроводжувалися густим чорним димом, різким запахом та гучними звуками вибухів.
“ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата”, – зазначили у розвідці.
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