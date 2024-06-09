Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
В повідомленні зазначають, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.
За даними ГУР, Су-57 є найсучаснішим винищувачем Росії, який може використовувати ракети Х-59 та Х-69 для ударів. Розвідка підтверджує, що в повітряно-космічних силах РФ наразі знаходиться лише декілька Су-57. ГУР зауважує, що ураження Су-57 є унікальним випадком в історії.
Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в акваторії озера Панське знищили російський рейдовий буксир «Сатурн».
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