У суботу, 8 червня, на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що знаходиться за 589 км від лінії фронту, був поранений багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

В повідомленні зазначають, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.

За даними ГУР, Су-57 є найсучаснішим винищувачем Росії, який може використовувати ракети Х-59 та Х-69 для ударів. Розвідка підтверджує, що в повітряно-космічних силах РФ наразі знаходиться лише декілька Су-57. ГУР зауважує, що ураження Су-57 є унікальним випадком в історії.

Нещодавно спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в акваторії озера Панське знищили російський рейдовий буксир «Сатурн».