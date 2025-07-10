URC 2025 у Римі: міжнародна підтримка відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Римі стартувало засідання “коаліції охочих” у гібридному форматі. Участь у ньому беруть президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кіран Стармер, які приєдналися через відеозвʼязок.

Перед цим, в рамках Конференції з відновлення, президент України Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з канцлером Німеччини Олафом Мерцем, премʼєр-міністром Фінляндії Санною Марін та главою уряду Нідерландів Марком Рютте. Деталі цих переговорів наразі не розголошуються, але відомо, що у президента Зеленського заплановані ще кілька важливих зустрічей.

Конференція з відновлення України (URC 2025) проходить 10 та 11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Європейської комісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Головною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки для України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.