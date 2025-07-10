URC2025 у Римі: міжнародна підтримка відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 липня 2025 року у Римі, столиці Італії, розпочалася четверта Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). У заході беруть участь провідні світові лідери та високопосадовці з країн Європейського Союзу. Конференція триватиме два дні, і її мета – об’єднати зусилля міжнародної спільноти для підтримки України в процесі відновлення.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули на конференцію, щоб взяти участь у важливих дискусіях про майбутнє відбудови країни.

На офіційному відкритті заходу італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підкреслила важливість підтримки України в цей складний період.

“Ми повинні докладати зусиль, щоб ми досягли миру. Але також ми повинні уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати те, що було зруйновано. Це і є наше послання, яке ми хочемо сьогодні підсилити.” – Джорджа Мелоні

Вона також зазначила, що міжнародні партнери України мають конкретні ініціативи щодо стратегічних проєктів, угоди про які планують підписати під час конференції.

“Не бійтеся брати участь у відновленні України. Тому що інвестиції у відбудову України – це успішні інвестиції у державу, яка показує свою стійкість, і також це є інвестиції у ріст Європи, а також безпеку її громадян.” – Джорджа Мелоні

Конференція URC2025 має на меті зосередити увагу на відновленні інфраструктури, економіки та соціальної сфери України після масштабних руйнувань, завданих війною. Цей захід є важливим кроком у залученні міжнародної підтримки та інвестицій для відновлення країни.

Подальші новини та деталі конференції будуть оприлюднені в ході її проведення.