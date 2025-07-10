URC2025 у Римі: міжнародна підтримка відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
10 липня 2025 року у Римі, столиці Італії, розпочалася четверта Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). У заході беруть участь провідні світові лідери та високопосадовці з країн Європейського Союзу. Конференція триватиме два дні, і її мета – об’єднати зусилля міжнародної спільноти для підтримки України в процесі відновлення.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули на конференцію, щоб взяти участь у важливих дискусіях про майбутнє відбудови країни.
На офіційному відкритті заходу італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підкреслила важливість підтримки України в цей складний період.
“Ми повинні докладати зусиль, щоб ми досягли миру. Але також ми повинні уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати те, що було зруйновано. Це і є наше послання, яке ми хочемо сьогодні підсилити.”
Вона також зазначила, що міжнародні партнери України мають конкретні ініціативи щодо стратегічних проєктів, угоди про які планують підписати під час конференції.
“Не бійтеся брати участь у відновленні України. Тому що інвестиції у відбудову України – це успішні інвестиції у державу, яка показує свою стійкість, і також це є інвестиції у ріст Європи, а також безпеку її громадян.”
Конференція URC2025 має на меті зосередити увагу на відновленні інфраструктури, економіки та соціальної сфери України після масштабних руйнувань, завданих війною. Цей захід є важливим кроком у залученні міжнародної підтримки та інвестицій для відновлення країни.
Подальші новини та деталі конференції будуть оприлюднені в ході її проведення.
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